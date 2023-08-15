Эндокринолог Зухра Павлова назвала блюда, вызывающие рак кишечника

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук и известный эндокринолог Зухра Павлова в своем сообществе Telegram поделилась результатами исследования, которое не оставляет места сомнениям. По словам доктора, ученые проанализировали свыше 800 исследований, чтобы выявить наиболее опасные продукты для нашего здоровья. В результате было установлено, что именно продукты, которые подвергаются процессам соления, вяления, ферментации и копчения, представляют наибольшую угрозу. Такие методы обработки обогащают продукты канцерогенами, повышая риск не только рака, но и других серьезных заболеваний.

Фото: pixabay.com

Привычки могут сильно повлиять на наше здоровье. Например, привычка употреблять бекон или ветчину каждое утро в виде яичницы может оказаться гораздо опаснее, чем мы думаем. Исследования подтверждают, что обработанное мясо, такое как бекон, ветчина, сосиски и другие, классифицируется как канцерогенное. Такие продукты добавляют риск развития раковых клеток в организме.

Многие любят проводить время на природе, готовя мясо на гриле. Однако стоит помнить, что даже такой вид приготовления имеет свои риски. Высокие температуры при готовке на гриле способствуют образованию опасных соединений, которые, как подтверждают ученые, могут способствовать развитию рака. Поэтому важно воздержаться от чрезмерного потребления мясных блюд, приготовленных на гриле.

Не только способ приготовления может повлиять на наше здоровье, но и состав продуктов. Продукты, богатые трансжирами, могут вызвать воспалительные процессы в организме и спровоцировать серьезные заболевания. Например, пища, готовящаяся во фритюре, имеет высокий уровень трансжиров. Постоянное потребление такой пищи связано с повышенным риском рака, а также заболеваний сердца, сосудов и диабета.

Ранее мы писали, что Павлова объяснила, почему выпечка и мясо на гриле являются самыми вредными продуктами.

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5 самых канцерогенных продуктов