Педиатр-иммунолог Продеус назвал норму мороженого в день

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровье и диета — это важные аспекты жизни. Многие из нас сталкиваются с мифами о вреде и пользе продуктов, включая такой любимый летний десерт, как мороженое. Давайте разберемся, насколько действительно мороженое может повлиять на наше здоровье и вес.

Фото: blog.currencyalliance. com/2018/10/beyond-the-hotel-earning-guest-loyalty-with-hospitality-tech/cherry-nice-ice-cream-cones-121032-1/

Часто можно услышать, что мороженое приводит к лишнему весу. Так ли это, пояснил доктор медицинских наук и педиатр-иммунолог, Андрей Продеус в интервью изданию "Радио 1". Он подчеркивает, что основная опасность холодного десерта заключается в его составе, а именно в содержании жиров и углеводов.

Мороженое, действительно, содержит углеводы и жиры. Однако опасность заключается в их избыточном потреблении, которое может привести к набору лишнего веса. Важно понимать, что мороженое само по себе не вызывает заболеваний, как иногда можно услышать. Оно не является источником инфекций или ангины.

Доктор Продеус разъясняет, что заболевания, включая ангину, не связаны с употреблением мороженого. Ангина — это бактериальное заболевание, передающееся через инфекции. Инфекция, а не мороженое, вызывает ангину.

Специалист подчеркивает, что умеренное потребление мороженого не нанесет вреда здоровью детей и молодых людей, особенно если у них активный образ жизни и физическая активность.

Для детей и молодых людей, поддерживающих активный образ жизни, съеденный брикетик мороженого в объеме 100-150 граммов не причинит вреда. Калории, полученные из мороженого, будут быстро сожжены благодаря физической активности. Кроме того, сорбет — это замечательная альтернатива, так как он содержит меньше жиров, почти отсутствующих в нем, и много углеводов, что делает его менее калорийным и вредным для веса.

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Мороженое: сколько можно есть в день? Польза и вред мороженого. Состав мороженого, калорийность.