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Ученые выяснили, что 93% людей с депрессией сталкиваются с проблемами в сексе

1:14
Здоровье

Исследователи из Медицинского университета Гронингена установили, что люди, страдающие психическими заболеваниями, часто испытывают сексуальные проблемы. Около 93% людей, страдающих депрессией, отмечают проблемы с сексуальной функцией.

Ученые выяснили, что 93% людей с депрессией сталкиваются с проблемами в сексе
Фото: pixabay.com

Многие считают, что сексуальная дисфункция является распространенным явлением среди пациентов с психическими расстройствами. Причины могут быть связаны с употреблением психотропных веществ или соматическими заболеваниями, однако степень их влияния на сексуальную функцию остается неизвестной, сообщает Газета. ру.

В результате мета-анализа 24 исследований, включавших более 1000 пациентов, было установлено, что распространенность сексуальной дисфункции у лиц с психическими расстройствами составляет от 25% до 93%.

В наибольшей степени страдает фаза цикла сексуального реагирования — сексуальное желание, как у мужчин, так и у женщин с депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством и шизофренией. Пациенты с ОКР и тревожными расстройствами чаще отмечали дисфункцию в фазе оргазма.

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Как секс связан с депрессией? Рассказывает психиатр Вадим Валерьевич
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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