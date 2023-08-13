Ученые выяснили, что 93% людей с депрессией сталкиваются с проблемами в сексе

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Медицинского университета Гронингена установили, что люди, страдающие психическими заболеваниями, часто испытывают сексуальные проблемы. Около 93% людей, страдающих депрессией, отмечают проблемы с сексуальной функцией.

Фото: pixabay.com

Многие считают, что сексуальная дисфункция является распространенным явлением среди пациентов с психическими расстройствами. Причины могут быть связаны с употреблением психотропных веществ или соматическими заболеваниями, однако степень их влияния на сексуальную функцию остается неизвестной, сообщает Газета. ру.

В результате мета-анализа 24 исследований, включавших более 1000 пациентов, было установлено, что распространенность сексуальной дисфункции у лиц с психическими расстройствами составляет от 25% до 93%.

В наибольшей степени страдает фаза цикла сексуального реагирования — сексуальное желание, как у мужчин, так и у женщин с депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством и шизофренией. Пациенты с ОКР и тревожными расстройствами чаще отмечали дисфункцию в фазе оргазма.

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