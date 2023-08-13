Росконтроль назвал марки кофе, которые лучше не покупать и не пить

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты Росконтроля провели исследование, в ходе которого выяснили, какие марки кофе не стоит покупать даже со значительной скидкой или во время распродаж.

Фото: inosmi.ru

Такой кофе может представлять опасность для здоровья и не соответствовать заявленным на этикетке обещаниям. Несмотря на то, что растворимый кофе не считается настоящим, он остается достаточно популярным среди потребителей. Однако некоторые марки кофе вообще не относятся к этой категории, и их лучше избегать, поскольку они не имеют ничего общего с настоящим кофе. Эксперты перечислили марки, которые не стоит покупать даже по низкой цене.

В ходе тестирования углеводного профиля эксперты "Росконтроля" выяснили, что некоторые марки кофе изготавливаются не из кофейных зерен, а содержат смеси других веществ. К таким маркам относятся Jardin, Jacobs Monarch, "Черная карта", "Московская кофейня на Паях", Nescafe. Кофе этих марок можно смело покупать, так как они не являются контрафактной продукцией.

Однако стоит избегать кофе марки "Жокей". Несмотря на свою безопасность, кофе этой марки не соответствует своему названию и состоит из совершенно других ингредиентов — зерновых культур и цикория. Кроме того, россиянам не рекомендуется покупать кофе марок MacCoffee Favorite и Italica — обе эти марки не имеют никакого отношения к кофе и предназначены для обмана потребителей, сообщает Primpress. ru. Даже кофе "три в одном" "BonCafe" не стоит покупать даже на распродаже, так как он содержит трансжиры и заменители молочного жира, не имеющие ничего общего с настоящим кофе.

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