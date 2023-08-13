"Уколы красоты" опасны для женщин, имеющих склонность к воспалительным процессам в организме

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При определённых генетических условиях вероятность нежелательных реакций на косметологические процедуры возрастает. Об этом рассказала "Российской газете" медицинский советник компании MyGenetics (Национального центра генетических исследований) Инна Холяндра.

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"В нашем организме есть ген MMP3 (матриксная металлопротеаза 3), который кодирует одноимённый фермент, ответственный за расщепление белков внеклеточного матрикса: коллагена II, IV, V, IX, X и XI типов, эластина и других. MMP3 участвует в процессах ремоделирования соединительной ткани, заживлении ран и влияет на склонность к рубцеванию и шрамам", — сообщила эксперт.

При изменении в этом гене происходит снижение активности соответствующего фермента вдвое. Это влечёт за собой более медленное восстановление после пилингов, нитей. Возрастает риск образования грубых рубцов и фиброза в результате инвазивных косметологических манипуляций, включая пластические операции, как указывает специалист. При таком варианте гена необходимо особо осторожно подходить к любым вмешательствам, которые могут повредить ткани, подчёркивает Холяндра.

Также риск осложнений связан с предрасположенностью к интенсивному воспалительному ответу в организме. У женщин, имеющих изменение в генах провоспалительного ответа (интерлейкин 1, интерлейкин 6 и фактор некроза опухоли альфа), повышается вероятность септических осложнений, образования акне и атопического дерматита. Им рекомендуется осуществлять косметологические процедуры с особой осторожностью, возможно, даже отказаться от агрессивных методов, таких как лазерное облучение, радиочастотная терапия, фототерапия и другие.

Также стоит выбирать более деликатный уход за кожей, если существует склонность к высыпаниям, и использовать косметику с компонентами, обладающими противовоспалительными свойствами. В данном случае подходят мезотерапия с антивоспалительными пептидами и приём таких добавок, как ресвератрол и куркумин.

"Таким образом, при выборе косметологических процедур важно грамотно подходить к своему здоровью и учитывать свои врожденные особенности. От осложнений не застрахован никто, но проще быть предупреждённым заранее, чтобы просто не выбирать процедуры, которые могут негативно сказаться на здоровье", — констатирует специалист.

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