Гастроэнтеролог-терапевт Никита Харлов назвал две болезни, о которых говорит боль в желудке во время приёма пищи.
Медик объяснил, что боли в желудке во время еды проявляются, когда появилась эрозия.
Харлов рассказал, что хронический гастрит или энтеропатия не проявляется в виде боли.
Ранее диетолог объяснил, почему не стоит есть дыню на голодный желудок.
"А если уже начинаются дискомфорт и боли, то образовалась эрозия или язва, — цитирует слова гастроэнтеролога "Вечерняя Москва".
Он рассказал, что для язва проявляется в виде пронзающей боли, для голодного желудка характерны приступы боли, а во время еды она притупляется. Эрозию можно определить, по словам врача, по ноющей боли во время еды.
Харлов объяснил, что эрозия — эта маленькая язва, которая может развиться в язву.
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