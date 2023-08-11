Гастроэнтеролог рассказал, о каких заболеваниях сигнализирует боль в желудке во время еды

Гастроэнтеролог-терапевт Никита Харлов назвал две болезни, о которых говорит боль в желудке во время приёма пищи.

Фото: https://www.tugbayaprak.com/

Медик объяснил, что боли в желудке во время еды проявляются, когда появилась эрозия.

Харлов рассказал, что хронический гастрит или энтеропатия не проявляется в виде боли.

Ранее диетолог объяснил, почему не стоит есть дыню на голодный желудок.

"А если уже начинаются дискомфорт и боли, то образовалась эрозия или язва, — цитирует слова гастроэнтеролога "Вечерняя Москва".

Он рассказал, что для язва проявляется в виде пронзающей боли, для голодного желудка характерны приступы боли, а во время еды она притупляется. Эрозию можно определить, по словам врача, по ноющей боли во время еды.

Харлов объяснил, что эрозия — эта маленькая язва, которая может развиться в язву.

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Боли в животе после еды / простым языком / инфографика