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Фитотерапевт Ткаченко рассказала о растениях, лечащих сердечно-сосудистую систему

Здоровье

На протяжении многих веков фитотерапия играла важнейшую роль в поддержании здоровья человека. В последнее время специалисты в области медицины вновь подчеркивают важность использования преимуществ лекарственных растений.

Фитотерапевт Ткаченко рассказала о растениях, лечащих сердечно-сосудистую систему
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Лечение сердца и сосудов

В стремлении сохранить здоровье сердца и сосудистую систему можно не ограничиваться только медикаментозным вмешательством. Ценную помощь в этом могут оказать полезные растения. Доктор Светлана Ткаченко, известный фитотерапевт, делится со sportkp. ru своими соображениями о том, как эффективно использовать эти природные средства.

Диоскорея кавказская

Решение таких проблем, как повышенная свертываемость крови, имеет огромное значение для предотвращения возможных осложнений со здоровьем. Одним из эффективных решений этой проблемы является диоскорея кавказская — растительный препарат, способствующий также снижению уровня холестерина. Регулярное употребление его настоев может привести к нормализации артериального давления.

Настой клевера

Для тех, кто стремится поддержать свою кровеносную систему, перспективным решением являются настои клевера. Это растение оказывает положительное влияние на вязкость крови и активно борется с отложением холестерина. Кроме того, клевер способен препятствовать образованию атеросклеротических бляшек.

Мята и мелисса

Устойчивость сердечно-сосудистой системы часто зависит от благополучия нервной системы. Осознавая эту связь, специалисты рекомендуют употреблять настои из мяты и мелиссы. Эти лекарственные растения являются природными антидепрессантами и успокаивающими средствами, способствующими как физическому, так и душевному спокойствию.

Подарок природы сердцу и сосудам

Положительное влияние на здоровье сердца и сосудов не ограничивается вышеперечисленными средствами. Множество растений, в том числе календула, шиповник, вибурнум, боярышник, куркума, ромашка и многие другие, способствуют поддержанию сердечно-сосудистого благополучия.

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ВОТ ЧТО ТВОРИТ МЯТА! (Реальная Польза и Вред Мяты)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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