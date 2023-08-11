Итальянские ученые назвали вид кофе, который защищает от деменции

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Итальянские ученые провели исследование, результаты которого указывают на то, что употребление эспрессо защищает от возникновения болезни Альцгеймера. Издание Journal of Agricultural and Food Chemistry сообщает об этом.

Фото: inosmi.ru

Исследователи обнаружили, что эспрессо предотвращает агрегацию тау-белка, важного элемента в развитии деменции.

В ходе исследования были проанализированы химические компоненты нескольких порций эспрессо. Оказалось, что вещества, содержащиеся в кофе, смешивались с укороченной формой тау-белка в течение 40 часов. Эти укороченные фибриллы не оказали вредного воздействия на клетки.

Дополнительные эксперименты позволили сделать вывод, что кофеин и экстракт эспрессо могут связываться с тау-фибриллами. Это делает напиток полезным средством в борьбе с деменцией.

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