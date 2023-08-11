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Хирург Безрукавый: отёки могут быть признаком сердечной недостаточности и поражения печени

2:04
Здоровье

Причины отёков могут иметь патологическую природу, и следует относиться к этому явлению с должным вниманием. Хирург Алексей Безрукавый подчеркнул в своем интервью, что отеки далеко не всегда являются безвредным проявлением, вызванным избыточным употреблением воды.

Хирург Безрукавый: отёки могут быть признаком сердечной недостаточности и поражения печени
Фото: buybeauty.com.ua

"Помимо того, что отеки доставляют физический и эмоциональный дискомфорт, они сигнализируют о нарушениях в организме и требуют особого внимания", — отметил он в беседе с "Газетой.Ru".

Врач также добавил, что обычно отёки становятся заметными на ногах, руках, лице, однако на самом деле отеки могут развиваться в любой части тела.

В повседневных условиях причиной отеков чаще всего становится длительное нахождение в одной позиции, долгое стояние на ногах, недостаток физической активности, а также чрезмерное употребление соли и сахара. Однако отёки также могут свидетельствовать о более серьёзных проблемах.

"Отеки также могут быть признаками повышенной усталости, одышки, повышенного давления или боли в ногах", — поделился доктор.

Обсуждая патологии, которые могут представлять угрозу для жизни, хирург предупредил, что подверженность отекам может быть связана с застойной сердечной недостаточностью, поражением печени, почечной недостаточностью, тромбозом, острой недостаточностью белка и повреждением вен на ногах. Доктор также подчеркнул, что отёки ног могут указывать на серьёзные проблемы с сердцем.

"Самолечение при наличии отеков может быть опасным, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы выявить точную причину", — подчеркнул специалист.

Важно! Предоставленная информация носит справочный характер. По вопросам противопоказаний и побочных эффектов следует обратиться к специалисту, и ни при каких обстоятельствах не заниматься самолечением. При появлении первых признаков заболевания следует обратиться к врачу.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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