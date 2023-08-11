Диетолог: авокадо и ещё два жирных продукта помогут сбросить лишний вес

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Мария Капралова рассказала, что существуют три жирных продукта, которые обладают массой достоинств и помогают сбросить вес.

Фото: pixabay.com

К этим продуктам относятся авокадо, орехи и нерафинированные масла, пишет Газета.Ru.

"Авокадо является одним из самых мощных антиоксидантов, который помогает выводить из организма токсины и снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, доказано, что авокадо помогает организму бороться с раковыми клетками", — рассказала Капралова.

Кроме авокадо, в рацион желающих похудеть должны входить растительные масла прямого отжима. Это может быть льняное, горчичное, миндальное, кунжутное, подсолнечное, масло грецкого ореха и чёрного тмина. Растительные масла повышают эластичность сосудов, положительно влияют на работу всех органов и систем, улучшают иммунитет и работу ЖКТ, сказала врач.

Эти масла можно употреблять как в чистом виде, в размере столовой ложки в день, так и приправлять ими каши или салаты.

Также нельзя забывать худеющим про орехи, которые способствуют снижению веса благодаря нормализации липидного обмена. Помимо этого, орехи помогают предотвратить болезнь Альцгеймера и диабет, добавила диетолог.

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