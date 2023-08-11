Мясников рассказал, какие продукты помогут побороть тягу к сладкому

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Александр Мясников заявил, что употребление корицы и ванили может помочь человеку снизить тягу к сладкому.

Фото: архив

По словам доктора, корица и ваниль считаются самыми безопасными альтернативами сахару. Мясников подчеркнул, что эти запахи могут обмануть мозг, ассоциируясь с ароматами выпечки.

Также он отметил, что корица и ваниль не являются сахарозаменителями, поэтому они не повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Ната Гончар отметила, что при диабете сахар можно заменить, употребляя такие продукты, как тыква, гранат, сырая свекла, орех макадамия и сырая морковь.

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