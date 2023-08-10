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Исследование: 4000 шагов в день снижают риск преждевременной смерти

1:08
Здоровье

Важность активности для здоровья давно признана, но какое именно количество шагов в день может обеспечить нам наилучшую защиту от летальных исходов? Новое исследование, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology, проведенное учеными из Медицинского университета в Лодзи, раскрывает интересные аспекты этой темы.

Исследование: 4000 шагов в день снижают риск преждевременной смерти
Фото: running101.co. uk/wp-content/uploads/2022/02/woman-running-in-the-wind.jpg

Согласно полученным данным, наименьшее количество шагов, при котором наблюдается существенное снижение риска смерти, составляет 3967 шагов в день. Это открытие является важным, так как оно позволяет более точно определить рекомендации по физической активности.

Однако стоит заметить, что даже более низкое количество шагов, например, 2337 шагов в день, также может оказать положительное воздействие на здоровье. В этом случае, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но, как подчеркивают ученые, для общей защиты от разнообразных заболеваний наилучшим вариантом остается более высокий уровень физической активности.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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