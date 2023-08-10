Кардиолог Виктор Костенко: в предынфарктном состоянии возникают жгучие боли в груди

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В случае появления первых признаков инфаркта необходимо обратиться к врачу в первые три часа. Однако только 55 процентов пациентов вовремя поступают в больницу. Каждый третий пациент поступает в стационар в течение суток от начала симптомов, что существенно ухудшает ситуацию. Об этом сообщил кардиолог Виктор Костенко.

Фото: iva-medi.ru

Он объяснил, что в предынфарктном состоянии в центре грудной клетки появляются жгучие боли, которые будто сдавливают сердце.

"Например, человек пошел быстрее, и появилось это ощущение. Оно может быть нечётким, а может быть чётко очерченным. Но есть конкретная связь: если человек прекратил или остановил нагрузку и это ощущение прошло, то это серьёзное основание обратиться срочно к врачу", — указал доктор медицинских наук в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Возможно и внезапное развитие инфаркта: боли в груди продолжаются не менее 20 минут. Иногда пульсация может отдавать в левую руку, спину или челюсть.

"В таком случае поможет ЭКГ — на ней при инфаркте его признаки появляются достаточно рано", — сообщил Костенко.

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