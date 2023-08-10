Диетолог: дыня способствует похудению, но не на голодный желудок

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дыня, казалось бы, проста и невзрачна, но под её скромной внешностью скрывается настоящий кладезь пользы для здоровья. Этот сочный фрукт обладает низким содержанием калорий (всего около 35 ккал на 100 г), но при этом богат водой и витаминами. В ней присутствуют витамины A и C, группы B, а также фолиевая кислота. На заметку стоит и то, что дыня содержит минимальное количество натрия и жиров, но при этом обогащена калием, фосфором, магнием и кальцием, сообщает doctorpiter. ru.

Фото: pixabay.com

Известно, что дыня содержит электролиты, такие как калий, которые помогают поддерживать баланс жидкости в организме. Именно поэтому дыню можно смело называть прекрасным противообезвоживающим средством, особенно в жаркие летние дни. По сути, употребление дыни помогает предотвратить обезвоживание организма и поддерживает жизненно важные функции.

Если вашей целью является поддержание здорового веса или даже похудение, дыня может стать вашим верным союзником. Заменяя калорийные десерты на порцию свежей дыни, вы сможете контролировать вес и снизить желание употреблять сладости. Дыня легко может стать полезной альтернативой закуски. Главное — правильно подойти к её употреблению.

Однако помните, что есть определённые правила, которых стоит придерживаться, чтобы извлечь максимальную пользу от дыни. По возможности, употребляйте дыню не на голодный желудок, а через час после обеда или ужина. Это позволит лучше усвоить все питательные вещества.

Касательно выбора дыни, придерживайтесь следующих советов. Понюхайте хвостик — аромат дыни может подсказать о её спелости. Дыня должна быть однородного желтого цвета, тяжелой для своего размера и не иметь слишком твёрдой или мягкой консистенции.

Важно помнить, что не все люди могут неограниченно употреблять дыню. Те, кто страдает сахарным диабетом или имеет обострение язвы желудка, должны быть осторожны с употреблением этого фрукта. Также стоит учесть, что дыня не рекомендуется для тех, кто имеет проблемы с отеками.

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