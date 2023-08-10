Врач Соломатина: куриный фарш может быть заражен опасными бактериями

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как утверждает диетолог Елена Соломатина, микробы сальмонелл и листерий, способные вызвать отравление, могут находиться даже в свежем мясном фарше.

Фото: pixabay.com

Магазинный куриный фарш может быть заражен опасными для здоровья бактериями, и не всегда по внешнему виду и запаху продукта можно определить наличие в нем патогенных организмов. Доктор Соломатина, в интервью "Вечерней Москве", подчеркнула, что важно обращать внимание на состояние холодильника и на то, как долго продукт находится в нем при покупке фарша.

"Если фарш уже обветренный, давно лежит на полке, а в магазине плохо работает холодильник… кроме того, если мясной продукт плохо пахнет — все это может сигнализировать о наличии в нем опасных бактерий", — подчеркнула Елена Соломатина.

Врач также пояснила, что даже свежий фарш может содержать сальмонеллы и листерии. Это может произойти, например, если мясо, зараженное бактериями, ранее прошло через мясорубку.

"Чем дольше продукт лежал на полке магазина, тем больше бактерий содержится в нем", — подчеркнула доктор.

Соломатина предостерегла, что единственным способом уничтожить сальмонеллу и листерию является правильная термическая обработка — фарш должен быть хорошо приготовлен. Она также добавила, что отравление токсинами, выделяемыми этими бактериями в организме, может иметь серьезные последствия, даже требующие госпитализации.

Смертельно опасные бактерии часто обнаруживаются в мясном фарше.

"У человека могут появиться диарея, тошнота, режущие боли в желудке, повышение температуры, слабость, спутанность сознания", — назвала эксперт указывающие на отравление признаки.

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