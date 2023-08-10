Специалисты назвали пять овощей, которые резко повышают сахар в крови

Британские эксперты выделили пять овощей, которые могут вызвать резкий скачок уровня сахара в крови.
Людям, страдающим сахарным диабетом, следует быть осторожными с употреблением
Причина в высоком гликемическом индексе этих овощей, который может вызвать проблемы со здоровьем.
Даже здоровым людям врачи рекомендуют употреблять овощи из этого списка не слишком часто, так как насыщение от них происходит быстро, что может привести к перееданию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".