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Специалисты назвали пять овощей, которые резко повышают сахар в крови

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Здоровье

Британские эксперты выделили пять овощей, которые могут вызвать резкий скачок уровня сахара в крови.

Специалисты назвали пять овощей, которые резко повышают сахар в крови
Фото: damion.club

Людям, страдающим сахарным диабетом, следует быть осторожными с употреблением

  1. картофеля,
  2. кукурузы,
  3. свеклы,
  4. моркови
  5. и пастернака.

Причина в высоком гликемическом индексе этих овощей, который может вызвать проблемы со здоровьем.

Даже здоровым людям врачи рекомендуют употреблять овощи из этого списка не слишком часто, так как насыщение от них происходит быстро, что может привести к перееданию.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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