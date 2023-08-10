Специалисты назвали пять овощей, которые резко повышают сахар в крови

0:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британские эксперты выделили пять овощей, которые могут вызвать резкий скачок уровня сахара в крови.

Фото: damion.club

Людям, страдающим сахарным диабетом, следует быть осторожными с употреблением

картофеля, кукурузы, свеклы, моркови и пастернака.

Причина в высоком гликемическом индексе этих овощей, который может вызвать проблемы со здоровьем.

Даже здоровым людям врачи рекомендуют употреблять овощи из этого списка не слишком часто, так как насыщение от них происходит быстро, что может привести к перееданию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.