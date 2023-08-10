Сотовые телефоны являются источником низкоуровневого электромагнитного поля, из-а чего они ухудшают качество спермы у мужчин и снижают их способность к зачатию. Такими данными поделился научный руководитель по андрологии, уролог-андролог "Нова Клиник" Владлен Петрищев.
"Повреждающее действие может быть связано с термальным эффектом. Мобильные телефоны часто носят в карманах брюк, происходит повышение температуры органов мошонки, а это вредно для мужского здоровья", — рассказал Петрищев, которого цитирует Газета.Ru.
Эксперт добавил, что поскольку сперматозоиды нуждаются в более низкой температуре, мошонка располагается не внутри тела, а снаружи.
Поэтому смартфон желательно носить не в брюках, а в нагрудном кармане, — в этом случае фертильности мужчины ничего не угрожает.
По этой же самой причине врач не советует пользоваться ноутбуком, расположив его возле органов мошонки.
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