Уролог: носить мобильный телефон в кармане брюк плохо влияет на способность мужчин к зачатию

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сотовые телефоны являются источником низкоуровневого электромагнитного поля, из-а чего они ухудшают качество спермы у мужчин и снижают их способность к зачатию. Такими данными поделился научный руководитель по андрологии, уролог-андролог "Нова Клиник" Владлен Петрищев.

Фото: https://barbend.com/wp-content/uploads/2022/04/shutterstock_1011853699.jpg

"Повреждающее действие может быть связано с термальным эффектом. Мобильные телефоны часто носят в карманах брюк, происходит повышение температуры органов мошонки, а это вредно для мужского здоровья", — рассказал Петрищев, которого цитирует Газета.Ru.

Эксперт добавил, что поскольку сперматозоиды нуждаются в более низкой температуре, мошонка располагается не внутри тела, а снаружи.

Поэтому смартфон желательно носить не в брюках, а в нагрудном кармане, — в этом случае фертильности мужчины ничего не угрожает.

По этой же самой причине врач не советует пользоваться ноутбуком, расположив его возле органов мошонки.

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