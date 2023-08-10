Вирусолог Волчков спрогнозировал волну коронавируса "Эрис" осенью

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенью в Россию придёт новая волна коронавируса, называемого "Эрис". Такой прогноз дал иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Фото: gorzavod.ru

Специалист считает, что новый всплеск коронавируса с участием нового штамма достигнет своего пика осенью.

"Новая волна COVID-19 достигнет своего максимума осенью. Будут заболевать те люди, которые не были заражены "Омикроном", вариантом которого является "Эрис". Также будут болеть и дети, которые родились в период между волнами коронавируса", — сказал Волчков, слова которого приводит Газета.Ru.

Вирусолог отметил, что таких детей в РФ достаточно много, и именно из-за того, что они будут часто болеть, этот вариант коронавируса может надолго остаться вместе с людьми, пока они не придумают, как защитить детей от этой напасти.

Волчков считает, что заболеваемость будет только увеличиваться, и дело здесь не только в самом "Эрисе", но и в периодах времени между всплесками заболевания.

При этом учёный полагает, что "Эрис" почти такой же, как "Омикрон", по крайней мере, эксперты пока не смогли найти между ними отличия.

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