Психолог Марина Гурбина поделилась соображениями о том, как подготовить ребенка к школе. В беседе с tverigrad. ru психолог рассказала о том, что детей нужно готовить к школе заранее.
Например, важно, чтобы ребенок умел общаться и заводить друзей, понимал свои сильные стороны, учился принимать как неудачи, так и успехи.
Гурбина советует не пугать ребенка школой, так как это не будет мотивировать его к учебе. Вместо этого она предлагает поделиться с ребенком собственным школьным опытом.
Важно объяснить ребенку, что школа — это возможность открыть для себя новое и интересное, а также завести друзей.
Специалист добавила, что ограждать ребенка от всех трудностей и обязанностей не рекомендуется. Напротив, лучше привлекать его к выполнению мелких домашних дел и хвалить за старания.
Ранее психолог и научный руководитель онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская поделилась соображениями о том, как подготовить ребенка к школе. По её словам, начинать готовить ребенка к школе следует в пять лет.
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