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Психолог Гурбина заявила, что не стоит пугать ребёнка школой

1:12
Здоровье

Психолог Марина Гурбина поделилась соображениями о том, как подготовить ребенка к школе. В беседе с tverigrad. ru психолог рассказала о том, что детей нужно готовить к школе заранее.

Психолог Гурбина заявила, что не стоит пугать ребёнка школой
Фото: behkonkur.com

Например, важно, чтобы ребенок умел общаться и заводить друзей, понимал свои сильные стороны, учился принимать как неудачи, так и успехи.

Гурбина советует не пугать ребенка школой, так как это не будет мотивировать его к учебе. Вместо этого она предлагает поделиться с ребенком собственным школьным опытом.

Важно объяснить ребенку, что школа — это возможность открыть для себя новое и интересное, а также завести друзей.

Специалист добавила, что ограждать ребенка от всех трудностей и обязанностей не рекомендуется. Напротив, лучше привлекать его к выполнению мелких домашних дел и хвалить за старания.

Ранее психолог и научный руководитель онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская поделилась соображениями о том, как подготовить ребенка к школе. По её словам, начинать готовить ребенка к школе следует в пять лет.

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Вашего ребенка обижают! Что делать?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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