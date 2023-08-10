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Полезные напитки: иллюзии и правила здорового питания

2:13
Здоровье

Современный образ жизни с его быстрым темпом и стрессами часто заставляет нас искать утешение в различных напитках.

Полезные напитки: иллюзии и правила здорового питания
Фото: ru.freepik.com

Однако не все напитки одинаково полезны для нашего здоровья. В данной статье мы расскажем о том, какие напитки следует исключить из своего рациона, чтобы поддерживать свое здоровье и внешний вид.

Спортивные и энергетические напитки

Спортивные и энергетические напитки, кажется, идеально подходят для тех, кто хочет получить бодрость и энергию. Однако внимательное изучение состава этих напитков показывает, что они могут быть также вредны, как и газировка.

Большинство спортивных и энергетических напитков содержат искусственные подсластители, красители и консерванты, а также добавленный сахар. Несмотря на низкую калорийность, бутылка такого напитка может содержать более 50 грамм сахара, занимая второе место в списке ингредиентов после воды.

Эти напитки также содержат большое количество кофеина и сахара. Даже чашка (240 мл) такого напитка может содержать более 25 граммов сахара. Исследования показывают, что избыток кофеина может привести к аритмии, боли в груди и даже смерти. Также различные исследования связывают передозировку кофеина с паническими атаками.

Фруктовые соки и смузи

Фрукты — это незаменимый источник витаминов и клетчатки. Однако фруктовые соки и смузи могут оказаться менее полезными, чем кажется на первый взгляд.

В отличие от свежих фруктов, фруктовые соки лишены клетчатки, а их содержание сахара может быть чрезмерно высоким. Например, стакан (240 мл) смузи может содержать почти 700 калорий с менее чем двумя граммами белка из-за высокого содержания сахара.

Даже те напитки, которые помечены как "100% фруктовый сок" и "без добавленных сахаров", всё равно могут быть с большим количеством сахара. Слишком большое количество сахара и калорий может привести к скачкам уровня сахара в крови и ожирению.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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