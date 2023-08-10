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Невролог Даниэль Уилхур объяснила, почему женщины чаще страдают от мигрени

2:04
Здоровье

Мигрени выходят за рамки обычной головной боли, погружаясь в сложнейшие сферы нервной системы. Люди, страдающие мигренью, испытывают интенсивную пульсирующую боль, часто сконцентрированную на одной стороне головы. Эти мучительные ощущения часто сопровождаются тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к свету и звуку.

Невролог Даниэль Уилхур объяснила, почему женщины чаще страдают от мигрени
Фото: Fotodom.ru

Гендерное неравенство

Интересно, что этот недуг имеет ярко выраженную гендерную направленность. Женщины страдают от этого недуга в три раза чаще, чем мужчины. Это гендерное несоответствие наиболее ярко выражено среди женщин в возрасте от 18 до 49 лет.

Многогранная природа женских мигреней

Исследования выявили нюансы женской мигрени, показав, что она является более частой и продолжительной, чем у мужчин. Примечательным является тот факт, что женщины чаще обращаются за медицинской помощью и рецептурными препаратами для лечения мигрени. Эта склонность переплетается с повышенной частотой психических расстройств, включая тревогу и депрессию, среди женщин, страдающих мигренью, объясняет Даниэль Уилхур, доцент кафедры неврологии Медицинского кампуса Университета Колорадо в Аншутце.

Раскрытие взаимосвязи между полом и мигренью

Загадочные различия в проявлениях мигрени у мужчин и женщин кроются в хитросплетении факторов. Гормоны, являющиеся оркестрантами биологической симфонии организма, причудливо формируют архитектуру, функциональность и адаптивность мозга в контексте мигрени. Взаимодействие эстрогена и прогестерона, двух важнейших гормонов, оркеструет симфонию биохимических взаимодействий, способствующих развитию мигрени.

Кроме того, половые гормоны способны оперативно изменять размеры кровеносных сосудов, что может сделать человека более восприимчивым к приступам мигрени.

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Мигрень: симптомы и лечение
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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