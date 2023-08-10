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Доктор Кореневич назвала опасную причину низкого давления в жаркую погоду

3:01
Здоровье

Снижение артериального давления в жаркую погоду — естественная реакция организма. Однако это состояние может быть вызвано и потенциально опасными для жизни причинами, которые не следует упускать из виду.

Доктор Кореневич назвала опасную причину низкого давления в жаркую погоду
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Влияние жары на артериальное давление

По словам доктора-кардиолога Анны Кореневич, люди с гипертонической болезнью часто отмечают плохое самочувствие в жаркую погоду, даже если принимают лекарства. К числу распространённых жалоб относятся:

  • слабость
  • головокружение
  • повышенная потливость
  • повышенная утомляемость

Доктор Кореневич подчеркивает, что снижению артериального давления способствуют как лекарственные препараты, так и высокая температура. В жаркую погоду артериальное давление снижается у всех людей, независимо от наличия или отсутствия у них гипертонии.

Понимание механизма

Доктор Кореневич уточняет, что снижение артериального давления является нормальной реакцией на повышение температуры окружающей среды. Кровеносные сосуды естественным образом расслабляются в ответ на тепло. Хотя у людей с гипертонией сосуды могут быть хронически сужены, длительное воздействие внешнего тепла может привести к их расслаблению. Такое дополнительное расслабление сосудов не устраняет гипертонию, а скорее дополняет ее.

Рефлекторная тахикардии

Учащенное сердцебиение, или тахикардия, в жаркую погоду не всегда является поводом для беспокойства. По мнению кардиолога, это естественная реакция сердечно-сосудистой системы на снижение артериального давления. Это явление известно как рефлекторная тахикардия.

Когда следует обращаться за медицинской помощью

Однако бывают случаи, когда резкое снижение артериального давления может быть связано не с жарой, а с внутренним желудочно-кишечным кровотечением. Выявление и своевременное устранение этой опасной причины имеет решающее значение, если вы заметили значительное снижение показателей артериального давления.

"На всякий случай надо последить за цветом своих выделений. Если стул с примесью алой крови или чёрного цвета — это признак желудочно-кишечного кровотечения. Всякое в жизни бывает, и в жару тоже может быть. Самое главное — его не пропустить" — советует кардиолог.

Советы экспертов по борьбе с пониженным артериальным давлением

Доктор Кореневич предлагает несколько простых советов для тех, кто сталкивается с проблемой низкого артериального давления в жаркую погоду:

  • Прилягте и расслабьтесь, а также приподнимите ноги, чтобы стимулировать кровоток.
  • Пейте воду
  • Гипертоники, принимающие препараты для снижения артериального давления, могут проконсультироваться со своим лечащим врачом о возможной корректировке дозировки в период высоких температур.

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Чем опасно низкое давление? Причины и симптомы пониженного давления или гипотонии
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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