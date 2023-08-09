Врач: женский организм обладает биологическими характеристиками, которые обеспечивают долголетие

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женский организм обладает уникальными биологическими характеристиками, которые придают им значительные преимущества в защите от различных заболеваний и обеспечивают долгую жизнь в сравнении с мужчинами. Врач-терапевт и нутрициолог Елена Мановская подчеркивает важность этих факторов, сообщает Парламентская газета.

Фото: https://politeka.net/

Одним из ключевых биологических преимуществ женщин является наличие двух Х-хромосом в их генетической структуре. Этот фактор обеспечивает дополнительную резервную систему для смягчения воздействия различных генетических нарушений. У мужчин же всего одна Х-хромосома и одна Y-хромосома. Благодаря этому, женщины имеют больший генетический потенциал для противостояния разнообразным наследственным болезням.

Эстроген, женский гормон, играет значительную роль в поддержании общего здоровья. Он помогает защитить женщин от развития сердечных заболеваний, остеопороза и снижения когнитивных функций. Более высокие уровни эстрогена в организме женщин способствуют улучшению состояния сосудов, снижают риск образования тромбов и поддерживают здоровье костей на достаточно высоком уровне.

Очень важным фактором, влияющим на продолжительность жизни женщин, является их образ жизни. Женщины чаще уделяют внимание здоровому образу жизни, включая правильное питание, физическую активность и уход за своим психоэмоциональным состоянием. Эти привычки способствуют укреплению иммунной системы и снижению риска различных хронических заболеваний.

Женщины обращаются за медицинской помощью чаще, чем мужчины. Эта активная забота о здоровье позволяет выявлять и предотвращать проблемы на ранних стадиях. Регулярные медицинские осмотры, скрининги и консультации специалистов помогают поддерживать здоровье и предотвращать развитие серьезных заболеваний.

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