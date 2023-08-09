Нутрициолог рассказала о вреде холодного бутилированного чая

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холодный бутилированный чай — это не всегда хорошая идея в летний зной. Если эта бутылка стояла в холодильнике, то первый глоток резко сбросит температуру тела на 10-15 пунктов, как минимум мы имеем снижение иммунитета, чаще всего — красное горло с ангиной и простудой. Резкое облегчение от охлаждения продлится всего пару секунд, а болеть придется не менее недели, отмечает нутрициолог Анастасия Костомаха.

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Если эта бутылочка с холодным чаем стояла не в холодильнике, а в прохладном месте (кладовка, шкаф), то к пользе этого напитка вопросов не меньше. Окутанный флером пользы чая, бутилированный вариант напитка растерял все плюсы в ходе промышленного приготовления, упаковки и транспортировки! Знаменитые антиоксиданты зеленого чая, заваренного из листьев чайного дерева, лишь отчасти перешли в бутилированный напиток, а точнее — в десятки раз меньше, чем в "оригинале”.

"Чего производитель точно не пожалел при производстве холодного чая, так это сахара! Если при заварке оригинального напитка вы сами решаете — положить в свой чай сахар или нет (надеюсь, что все-таки нет), то в бутилированном продукте сладость уже есть. На этом этапе холодный чай по концентрации сахара приравнивается к любому приторному лимонаду!" — отмечает эксперт.

Самое здоровое решение — приготовить охлаждающий чай для летней жары самостоятельно. Заварите чай чуть меньшей крепости, чем привыкли, иначе охлажденный напиток покажется горьким. Добавьте в него дольку лимона, мелко нарубленную мяту. Также можно добавить нарезанный кольцами апельсин. Если хочется подсластить чай, то добавьте ложку стевии. Остудите до нужной температуры в холодильнике.

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