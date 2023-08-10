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Тестостерон: симптомы низкого уровня гормона

2:15
Здоровье

Важно понимать, что тестостерон — это мужской гормон, производимый в яичках.

Тестостерон: симптомы низкого уровня гормона
Фото: sportishka.com

Он не только отвечает за производство спермы и сексуальное влечение мужчины, но также способствует накоплению мышечной массы и костной ткани.

Если уровень тестостерона опускается ниже отметки в 300 нанограмм на децилитр, это считается низким уровнем. Низкий уровень тестостерона сопровождается рядом других симптомов. Рассмотрим несколько из них.

Снижение сексуального влечения

Тестостерон является источником сексуального влечения у мужчин, и если его уровень снижается, то интерес к сексу также уменьшается.

Обычно у мужчин может быть различная потребность в сексе. Но для тех, у кого низкий уровень тестостерона, это влечение может полностью отсутствовать.

Проблемы с эрекцией

Эрекции возникают, когда наш организм высвобождает молекулу, известную как оксид азота, и именно тестостерон отвечает за вызов этого процесса.

Если уровень тестостерона в организме низок, то этого может быть недостаточно для вызова высвобождения, что делает эрекции невозможными или недостаточно крепкими для успешного полового акта.

Снижение объема семени

Тестостерон играет критическую роль в производстве и высвобождении семени во время полового акта.

Секрет семенных пузырьков - это жидкость, которая способствует обеспечению подвижности сперматозоидов. У мужчин с низким уровнем тестостерона будет наблюдаться снижение объема семени при эякуляции.

Увеличение количества жировой ткани

Низкий уровень тестостерона в организме сопровождается увеличением жировой массы, особенно с развитием увеличенной ткани груди, популярно известной как "мужские груди".

Это связано с нарушением баланса уровней тестостерона и эстрогена в организме.

Понимание важности тестостерона и его роли в организме мужчины позволяет более осознанно подходить к заботе о здоровье.

Если у вас есть подозрения на низкий уровень тестостерона, важно проконсультироваться с врачом для определения дальнейших шагов и возможных решений.

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10 признаков низкого тестостерона. На что важно обратить внимание. Александр Дзидзария
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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