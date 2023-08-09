Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Выгода оплаты вывоза мусора по факту пока неочевидна, если сравнивать с оплатой по нормативу
В районе Орехова ФАБ-1500 накрыла штаб 47-й отдельной мехбригады ВСУ
В Германии хотят выдвинуть требование Украине по сносу памятников Бандере*
IFQ: из-за расширения НАТО Украина может лишиться Харькова и ещё четырёх городов
Россиянин заплатил 10 млн рублей за смартфоны, но получил лишь коробку шоколадок
Российский автор учебников и учёный отдал мошенникам 17 млн рублей
Китай начал безвизовый туробмен с Россией
Новая угроза кибербезопасности: ИИ по звуку клавиш может распознать до 95% печатаемой информации
Во Франции мужчина получил срок за кражу десяти компьютеров из здания Интерпола

Врач Никитина назвала сенную лихорадку среди проблем со здоровьем в жарком августе

2:20
Здоровье

Терапевт Светлана Никитина поделилась информацией о возможных проблемах, которые могут оказать влияние на людей, отпуск которых пришелся на жаркий август.

Врач Никитина назвала сенную лихорадку среди проблем со здоровьем в жарком августе
Фото: Фото с сайта unsplash. com

В беседе с "МедикФорум" доктор Никитина отметила, что к концу лета многие индивиды могут столкнуться с обострением сенной лихорадки. Это состояние возникает из-за чрезмерной реакции организма на пыльцу растений, что провоцирует воспаление и проявление симптомов вроде зуда, слезотечения, першения в горле, носу и глазах, а также чихания, кашля, усталости и головной боли. Доктор отметила, что некоторые люди могут заболеть ранней весной, а другие — в конце лета, так как растения высвобождают разную пыльцу в разные периоды.

Если симптомы сенной лихорадки становятся интенсивными или если они сопровождаются усилением симптомов астмы или других аллергических реакций, то важно обратиться к врачу. Среди других проблем, характерных для жаркого августа, терапевт назвала укусы насекомых, особенно клещей. Никитина предупреждает о болезни Лайма, которая может вызвать гриппоподобные симптомы и иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. Инфекция может развиться, приводя к болям в суставах, слабости, усталости, нарушениям сердечной деятельности и неврологическим симптомам.

Терапевт также подчеркивает важность осведомленности о тепловом истощении в жаркие дни. Это состояние возникает из-за значительной потери влаги и электролитов в организме, что может привести к обезвоживанию. Симптомы включают тошноту, головную боль и слабость. Никитина подчеркивает, что игнорирование теплового истощения может привести к тепловому удару с повышением температуры тела выше 40 градусов, смутностью сознания и даже потерей его. Тепловой удар требует немедленной медицинской помощи.

Важно помнить, что предоставленная информация носит справочный характер. Проконсультируйтесь с профессиональным врачом о противопоказаниях и побочных эффектах, и не занимайтесь самолечением. При первых признаках болезни обратитесь к врачу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Зверски убивший 17-летнюю подругу школьник объяснил свой поступок

Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.

Убивший 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга заявил, что девушка его спровоцировала
Что мешает России закончить СВО в ближайшее время? Отвечают эксперты
Какие препятствия есть у ВС РФ на пути к завершению СВО?
Подросток, зарезавший свою подругу, утверждает, что погибшая его спровоцировала
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
В Германии созрели для "осушения и защиты" "Северного потока" Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
Стало ясно, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"
Череповецкий актёр Сергей Анисифоров растоптал и сжёг российский флаг
"Я хочу попросить прощения" — в ДНР азовцу* разрешили встретиться с родителями
"Я хочу попросить прощения" — в ДНР азовцу* разрешили встретиться с родителями
Последние материалы
На Камчатке приняли обвинительное заключение против гида, по чьей вине погибли 8 человек
Туроператоры сообщают о резком падении продажи туров в Крым
Врач: женский организм обладает биологическими характеристиками, которые обеспечивают долголетие
Эксперты: Турция осознала свой провал из-за оттока российских туристов
В Таиланде появились паразиты, которые выедают мозг, попадая через немытые овощи и фрукты
Эндокринолог Яушева: ухудшение памяти может возникать из-за проблем с щитовидной железой
Физик-ядерщик напомнил, что ядерное оружие, в отличие от ударов по АЭС, убивает сразу
Пропавшую в тайге на Алтае 12-летнюю девочку нашли живой
В США ястреб напал на женщину пытаясь поймать змею
Врач Никитина назвала сенную лихорадку среди проблем со здоровьем в жарком августе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников