Врач Никитина назвала сенную лихорадку среди проблем со здоровьем в жарком августе

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Светлана Никитина поделилась информацией о возможных проблемах, которые могут оказать влияние на людей, отпуск которых пришелся на жаркий август.

Фото: Фото с сайта unsplash. com

В беседе с "МедикФорум" доктор Никитина отметила, что к концу лета многие индивиды могут столкнуться с обострением сенной лихорадки. Это состояние возникает из-за чрезмерной реакции организма на пыльцу растений, что провоцирует воспаление и проявление симптомов вроде зуда, слезотечения, першения в горле, носу и глазах, а также чихания, кашля, усталости и головной боли. Доктор отметила, что некоторые люди могут заболеть ранней весной, а другие — в конце лета, так как растения высвобождают разную пыльцу в разные периоды.

Если симптомы сенной лихорадки становятся интенсивными или если они сопровождаются усилением симптомов астмы или других аллергических реакций, то важно обратиться к врачу. Среди других проблем, характерных для жаркого августа, терапевт назвала укусы насекомых, особенно клещей. Никитина предупреждает о болезни Лайма, которая может вызвать гриппоподобные симптомы и иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия. Инфекция может развиться, приводя к болям в суставах, слабости, усталости, нарушениям сердечной деятельности и неврологическим симптомам.

Терапевт также подчеркивает важность осведомленности о тепловом истощении в жаркие дни. Это состояние возникает из-за значительной потери влаги и электролитов в организме, что может привести к обезвоживанию. Симптомы включают тошноту, головную боль и слабость. Никитина подчеркивает, что игнорирование теплового истощения может привести к тепловому удару с повышением температуры тела выше 40 градусов, смутностью сознания и даже потерей его. Тепловой удар требует немедленной медицинской помощи.

Важно помнить, что предоставленная информация носит справочный характер. Проконсультируйтесь с профессиональным врачом о противопоказаниях и побочных эффектах, и не занимайтесь самолечением. При первых признаках болезни обратитесь к врачу.

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