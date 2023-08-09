Трое сотрудников рынка "Садовод" заболели корью

Три случая заболевания корью были выявлены среди работников московского рынка "Садовод". Об этом информирует официальный сайт столичного отделения Роспотребнадзора.
В связи с обнаружением трех случаев заражения на оптово-розничной площадке специалисты из местного офиса Управления Роспотребнадзора организовали массовую вакцинацию среди сотрудников "Садовода". Вакцину получили 680 человек, которые ранее не завершили полный курс прививок от кори.
Пресс-служба торгового комплекса "Садовод" подтвердила, что эти события произошли в начале июля. После этого была проведена полная дезинфекция помещений.
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