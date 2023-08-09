Трое сотрудников рынка "Садовод" заболели корью

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Три случая заболевания корью были выявлены среди работников московского рынка "Садовод". Об этом информирует официальный сайт столичного отделения Роспотребнадзора.

Фото: РБК

В связи с обнаружением трех случаев заражения на оптово-розничной площадке специалисты из местного офиса Управления Роспотребнадзора организовали массовую вакцинацию среди сотрудников "Садовода". Вакцину получили 680 человек, которые ранее не завершили полный курс прививок от кори.

Пресс-служба торгового комплекса "Садовод" подтвердила, что эти события произошли в начале июля. После этого была проведена полная дезинфекция помещений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.