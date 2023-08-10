Эдамамэ: питательная еда несет в себе опасность для здоровья

Порция замороженных приготовленных бобов эдамамэ — и вот вам 8 граммов супернасыщенных волокон, более 18 граммов мышечно-строительного белка и щедрая порция антиоксидантов, помогающих бороться с раком, все это всего за 188 калорий.

Фото: pixabay.com

Столп азиатской кухни на протяжении многих лет, эдамамэ часто можно увидеть на вашем столе в местных японских ресторанах.

Но, как и с другими суперполезными продуктами, этот тоже, к сожалению, не смог избежать влияния назойливых маркетологов.

Эдамамэ: истина за маркетинговым блеском

Извините, друзья, но правда в том, что хотя добавление немного эдамамэ в салаты иногда, возможно, нормально, это вовсе не идеальный полезный перекус.

Почему?

Просто есть несколько веских причин.

Генетически модифицированный соевый продукт

Эдамамэ — это "молодая соя", что означает, что это соя, собранная до того, как она успела полностью созреть.

Продукты ГМО обычно являются четко помеченными.

Эдамамэ как возможный дизруптор эндокринной системы

Эдамамэ содержит изофлавоны, соединения, химически похожие на эстроген - женский половой гормон.

Попав в организм, изофлавоны превращаются в фитоэстрогены, имитирующие активность настоящего эстрогена.

Это означает, что они могут обмануть организм и ингибировать рецепторы эстрогена, нарушая естественную функцию этого гормона.

Повышение риска рака груди

Тревожные исследования показывают, что генистеин, определенный тип изофлавона, который содержится в сои и, следовательно, в эдамамэ, может активировать рецепторы эстрогена в организме.

Эстроген сильно связан с повышенным риском рака груди, а генистеин способствует размножению эпителиальных клеток в тканях груди.

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