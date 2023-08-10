Порция замороженных приготовленных бобов эдамамэ — и вот вам 8 граммов супернасыщенных волокон, более 18 граммов мышечно-строительного белка и щедрая порция антиоксидантов, помогающих бороться с раком, все это всего за 188 калорий.
Столп азиатской кухни на протяжении многих лет, эдамамэ часто можно увидеть на вашем столе в местных японских ресторанах.
Но, как и с другими суперполезными продуктами, этот тоже, к сожалению, не смог избежать влияния назойливых маркетологов.
Извините, друзья, но правда в том, что хотя добавление немного эдамамэ в салаты иногда, возможно, нормально, это вовсе не идеальный полезный перекус.
Почему?
Просто есть несколько веских причин.
Эдамамэ — это "молодая соя", что означает, что это соя, собранная до того, как она успела полностью созреть.
Продукты ГМО обычно являются четко помеченными.
Эдамамэ содержит изофлавоны, соединения, химически похожие на эстроген - женский половой гормон.
Попав в организм, изофлавоны превращаются в фитоэстрогены, имитирующие активность настоящего эстрогена.
Это означает, что они могут обмануть организм и ингибировать рецепторы эстрогена, нарушая естественную функцию этого гормона.
Тревожные исследования показывают, что генистеин, определенный тип изофлавона, который содержится в сои и, следовательно, в эдамамэ, может активировать рецепторы эстрогена в организме.
Эстроген сильно связан с повышенным риском рака груди, а генистеин способствует размножению эпителиальных клеток в тканях груди.
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