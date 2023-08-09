Ведущий невролог Виктория Квилинская в беседе с NEWS.ru опровергла распространенные заблуждения о симптомах сотрясения головного мозга. По её словам, сотрясение мозга может протекать незаметно.
Важно понимать, что при травме пациенты часто обращают внимание на опухоль на голове, вызванную отёком тканей. При этом другие симптомы могут проявиться спустя некоторое время, подчеркнула медицинская специалистка. А диагностировать сотрясение головного мозга можно даже по слюне.
"Симптомы могут появиться через несколько часов и продолжаться несколько дней или даже недель", — добавила она.
Среди основных проявлений сотрясения головного мозга выделяются: потеря сознания, острая головная боль, головокружение, тошнота и нарушения памяти. Виктория Квилинская подчеркнула, что степень тяжести сотрясения может быть разной.
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