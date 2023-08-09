Невролог Квилинская: сотрясение мозга может протекать бессимптомно

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ведущий невролог Виктория Квилинская в беседе с NEWS.ru опровергла распространенные заблуждения о симптомах сотрясения головного мозга. По её словам, сотрясение мозга может протекать незаметно.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Важно понимать, что при травме пациенты часто обращают внимание на опухоль на голове, вызванную отёком тканей. При этом другие симптомы могут проявиться спустя некоторое время, подчеркнула медицинская специалистка. А диагностировать сотрясение головного мозга можно даже по слюне.

"Симптомы могут появиться через несколько часов и продолжаться несколько дней или даже недель", — добавила она.

Среди основных проявлений сотрясения головного мозга выделяются: потеря сознания, острая головная боль, головокружение, тошнота и нарушения памяти. Виктория Квилинская подчеркнула, что степень тяжести сотрясения может быть разной.

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