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Онколог Карасев: поедание подпорченного плесенью хлеба опасно заболеванием ракои

Здоровье

Врач-онколог Иван Карасев обратился к россиянам с предупреждением об опасности употребления продуктов после удаления из них следов плесени. Доктор Карасев подчеркнул, что некоторые пищевые привычки могут пагубно влиять на здоровье и способствовать развитию онкологических заболеваний.

Онколог Карасев: поедание подпорченного плесенью хлеба опасно заболеванием ракои
Фото: pixabay.com

Одной из таких привычек является употребление несвежих продуктов, длительное время хранившихся в холодильнике. Врач раскритиковал практику хранения хлеба в холодильнике неделями и посоветовал не покупать оптом другие продукты, например, овощи и сыр.

Карасев также обратил внимание на опасность употребления продуктов, зараженных плесенью.

"Если на хлебе или сыре есть небольшой след плесени, мы обычно срезаем его и продолжаем употреблять продукт. Этого делать нельзя", — сообщил он через Telegram.

По словам онколога, употребление испорченного хлеба напрямую не приводит к раку, но его последствия могут ослабить иммунную систему и повысить риск воздействия токсинов, что потенциально может привести к злокачественному процессу.

"Грибок, который образуется на продукте, высокотоксичен, иногда опаснее многих ядов", — подчеркнул Иван Карасев.

Он также рассказал о влиянии негативных эмоций на развитие рака и подчеркнул, что даже кулинарная обработка не может спасти продукты, поражённые плесенью. Главное правило, которого следует придерживаться, — продукты с признаками порчи не должны употребляться ни в каком виде, заявил доктор. Именно с этим фактором Карасев связывает причину 95% всех случаев рака.

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Что будет, если съесть еду с плесенью? Деликатес и рак печени
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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