Роскачество нашло сальмонеллы и другие бактерии в курином фарше, который продаётся в России

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В курином фарше, который продаётся в российских магазинах, специалисты Роскачества нашли сальмонеллы и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки. Высококачественными были признаны только две торговые марки из всех исследуемых, сообщает РИА Новости.

Фото: Anatoly Prososov/Russian Look

Всего было проверено 18 торговых марок из десяти регионов страны.

"В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести", — заявили эксперты Роскачества.

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