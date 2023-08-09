В курином фарше, который продаётся в российских магазинах, специалисты Роскачества нашли сальмонеллы и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки. Высококачественными были признаны только две торговые марки из всех исследуемых, сообщает РИА Новости.
Всего было проверено 18 торговых марок из десяти регионов страны.
"В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести", — заявили эксперты Роскачества.
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