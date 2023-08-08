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Дерматолог посоветовала, какие продукты следует исключить из рациона для здоровья кожи

1:43
Здоровье

Диетолог и дермоталог Лейла Кадырова рассказывает о том, как питание может повлиять на состояние нашей кожи.

Дерматолог посоветовала, какие продукты следует исключить из рациона для здоровья кожи
Фото: http://renovahandcare.com/

Ее советы и рекомендации являются ключом к красивой и здоровой коже, исключая продукты, которые могут нанести ей вред.

Одним из первых шагов к улучшению состояния кожи является отказ от потребления продуктов повторной переработки. Мясные консервы и колбаса, кажется, далеки от здоровой диеты. Диетолог Лейла Кадырова подчеркивает, что эти продукты могут нанести вред не только вашему внутреннему здоровью, но и внешнему виду кожи. Избыток консервантов и добавок в таких продуктах может вызвать раздражение кожи и способствовать появлению высыпаний.

Кроме того, сладости играют недобрую роль в заботе о коже. Конфеты, печенье и варенье могут принести больше вреда, чем удовольствия. Диетолог Лейла Кадырова подчеркивает, что избыток сахара в рационе может спровоцировать процессы, которые негативно сказываются на здоровье кожи. Регулярное употребление сладких продуктов может вызвать акне и ускорить процесс старения кожи.

Согласно советам Лейлы Кадыровой, с возрастом следует снижать потребление мяса в целом. Недавние исследования говорят о том, что умеренное потребление мяса — не более 500 граммов в неделю — может быть оптимальным выбором. Однако важно также правильно распределять потребление пищи в течение дня. Вместо привычного употребления продуктов на завтрак, обед и ужин, диетолог советует следить за балансом и разнообразием рациона.

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8 супер продуктов для кожи (Срочно включите в рацион)
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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