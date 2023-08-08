Психолог Наталья Наумова назвала причины страха беременности

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном обществе значительное число женщин отказывается от материнства, руководствуясь своими глубокими опасениями. Эти опасения можно снять, если осознать их и принять меры. В более сложных ситуациях неоценимую помощь может оказать консультация психолога или психиатра. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова в эксклюзивном интервью "Вечерней Москве".

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Раскрытие глубинных страхов

Распутывая сложный клубок причин, лежащих в основе неприятия беременности, специалисты выявляют целый спектр страхов. Детские травмы, страх перед болью, груз ответственности, страх перед рождением больного ребенка, инфантилизм и другие факторы сходятся воедино, формируя эти страхи.

Влияние детства

У выходцев из больших семей, особенно у старших братьев и сестер, которые несли большую ответственность за своих младших, может возникнуть нежелание стать родителями. Их детские годы, связанные с многочисленными обязанностями по уходу за детьми, могут вызывать чувство, что они были лишены собственного детства.

Признание проблемы

Наумова утверждает, что женщине, стремящейся вступить на путь материнства, пусть и с трепетом, необходимо прежде всего признать наличие проблемы. В сложных случаях обращение к специалисту, будь то психолог или психиатр, становится просто необходимым. Наумова уточняет, что когда навязчивые мысли проникают в повседневную жизнь женщины, заставляя ее бояться незапланированной беременности, прибегать к пальпации живота в поисках признаков шевеления плода, эти моменты перерастают в фобические проявления. В таких случаях вмешательство врача-психиатра становится необходимой мерой.

Мужчины и их тревоги

Наумова точно подмечает, что мужчины также подвержены аналогичным страхам. Их психологический ландшафт, как утверждает проницательный психолог, не беспрепятственен для этих опасений.

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