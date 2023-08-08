Врач-психотерапевт: рост числа психических расстройств не связан с увеличением количества нездоровых людей

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно последнему исследованию, ближе к 75 годам жизни почти каждый второй житель Земли будет сталкиваться с различными психическими расстройствами.

Фото: www.stavpb.ru

Тем не менее современные случаи психических нарушений начинают проявляться в более раннем возрасте, включая подростковый период. Проанализировав истории заболеваний более 150 тысяч человек из 29 стран (с учетом 12 стран с низким и средним уровнем дохода, и 17 стран с высоким), международная группа ученых пришла к такому выводу.

В ходе исследования также было выявлено, что мужчины наиболее подвержены зависимостям, депрессиям и фобиям, в то время как женщины чаще сталкиваются с депрессиями, фобиями и посттравматическим стрессом.

Врач-психотерапевт Гурген Хачатурян утверждает, что рост числа психических расстройств не связан с увеличением количества нездоровых людей, а скорее с расширением диагностических возможностей и увеличением числа людей, обращающихся за психиатрической помощью. Он считает, что в классических произведениях художественной литературы можно найти признаки психических нарушений, которые ранее не диагностировались.

"То, что сейчас называется нарушением психики, раньше больше попадало под категорию околорелигиозной истерии. Считалось, что это, например, одержимость бесами или последствия слабой веры А так как лечения никакого не было, прогноз почти всегда был однозначно негативный", — объясняет Гурген Хачатурян.

С учетом современного ритма жизни и распространения информации, психотерапевт отмечает рост фобических и тревожных расстройств. Однако он подчеркивает, что с правильной терапией у этих нарушений можно достичь хороших результатов. По поводу возраста, наиболее активный период проявления психических нарушений совпадает с возрастом до 30 лет у мужчин и 35 лет у женщин. Большие психические расстройства, такие как шизофрения или биполярное аффективное расстройство, обычно начинаются в этот период. Другая категория нарушений, связанных с возрастными изменениями структуры мозга, такие как деменция, могут начинаться уже в возрасте 50-60 лет.

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