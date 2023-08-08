Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Евросоюз не сможет дать гарантии безопасности Украине
Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 намечен на 2024 год
Психолог Наталья Наумова назвала причины страха беременности
В Башкирии спасли тонувшего ребенка
В Астрахани растёт число жертв при взрыве газа в жилом доме
Волатильность биткоина упала до уровня 2016 года
В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня
Экс-агент ЦРУ Джонсон: генералы США заявили об угрозе российского подводного флота
Вучич: Украина потеряет все, если признает независимость Косова

Врач-психотерапевт: рост числа психических расстройств не связан с увеличением количества нездоровых людей

2:22
Здоровье

Согласно последнему исследованию, ближе к 75 годам жизни почти каждый второй житель Земли будет сталкиваться с различными психическими расстройствами.

Врач-психотерапевт: рост числа психических расстройств не связан с увеличением количества нездоровых людей
Фото: www.stavpb.ru

Тем не менее современные случаи психических нарушений начинают проявляться в более раннем возрасте, включая подростковый период. Проанализировав истории заболеваний более 150 тысяч человек из 29 стран (с учетом 12 стран с низким и средним уровнем дохода, и 17 стран с высоким), международная группа ученых пришла к такому выводу.

В ходе исследования также было выявлено, что мужчины наиболее подвержены зависимостям, депрессиям и фобиям, в то время как женщины чаще сталкиваются с депрессиями, фобиями и посттравматическим стрессом.

Врач-психотерапевт Гурген Хачатурян утверждает, что рост числа психических расстройств не связан с увеличением количества нездоровых людей, а скорее с расширением диагностических возможностей и увеличением числа людей, обращающихся за психиатрической помощью. Он считает, что в классических произведениях художественной литературы можно найти признаки психических нарушений, которые ранее не диагностировались.

"То, что сейчас называется нарушением психики, раньше больше попадало под категорию околорелигиозной истерии. Считалось, что это, например, одержимость бесами или последствия слабой веры А так как лечения никакого не было, прогноз почти всегда был однозначно негативный", — объясняет Гурген Хачатурян.

С учетом современного ритма жизни и распространения информации, психотерапевт отмечает рост фобических и тревожных расстройств. Однако он подчеркивает, что с правильной терапией у этих нарушений можно достичь хороших результатов. По поводу возраста, наиболее активный период проявления психических нарушений совпадает с возрастом до 30 лет у мужчин и 35 лет у женщин. Большие психические расстройства, такие как шизофрения или биполярное аффективное расстройство, обычно начинаются в этот период. Другая категория нарушений, связанных с возрастными изменениями структуры мозга, такие как деменция, могут начинаться уже в возрасте 50-60 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Пролежавшая мертвой в квартире женщина оказалась вдовой Рубена Симонова

Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Пролежавшая мёртвой в квартире режиссёр Светлана Джимбинова оказалась вдовой Рубена Симонова
В Екатеринбурге школьник из ревности убил 17-летнюю подругу
Российский школьник зарезал подругу из-за ревности
Россия направила "Кинжалы" на правительственный квартал Киева — The Times
Появилось видео затопления танка ВСУ в реке вместе с экипажем
Венгрия намерена воспринимать антироссийские санкции выборочно Михаил Плисюк Последняя надежда Зеленского на успех контрнаступления — форсирование Днепра Любовь Степушова Разведчик: будущая пандемия "болезни X" наденет народу "QR-намордники" Олег Володин
Зверски убивший 17-летнюю подругу школьник объяснил свой поступок
В Екатеринбурге в клуб не пустили мужчину, назвавшегося участником СВО
К войне не готовы: корабли ВМФ РФ и КНР возле Аляски вызвали истерику в США
К войне не готовы: корабли ВМФ РФ и КНР возле Аляски вызвали истерику в США
Последние материалы
"Софтлайн" стал публичным АО
Врач Березовский: употребление кофе при сидячем образе жизни увеличивает риск тромбоза
Протестующие в Ереване попытались перекрыть проспект у кабмина Армении
Врач-психотерапевт: рост числа психических расстройств не связан с увеличением количества нездоровых людей
В России разработали приложение для оценки спелости арбузов
Голос Леонида Володарского знают миллионы благодаря дважды сломанному носу
Граждан РФ предупредили об опасности покупки автомобиля за рубежом
Кардиолог Хорошев предупредил гипертоников о сгущении крови в жару
Школьница из Астрахани разработала рекомендации для сохранения слуха у детей
Учёные обнаружили новые высокоэнергетические лучи Солнца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников