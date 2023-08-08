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Изометрические упражнения снижают кровяное давление

2:41
Здоровье

Недавнее исследование показало, что изометрические упражнения, характеризующиеся удержанием статических поз, таких как планки и приседания на стену, представляют собой удивительно эффективный подход к снижению артериального давления.

Изометрические упражнения снижают кровяное давление
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Улучшение состояния сердечно-сосудистой системы

Изометрические упражнения улучшают функции, структуру и механику сердца. Кроме того, эти упражнения улучшают состояние сосудистой системы и работу вегетативной нервной системы. Все эти изменения в совокупности способствуют улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы и снижению риска развития заболеваний.

Статические мышечные сокращения сжимают кровеносные сосуды, что приводит к усилению кровотока при выходе из изометрической фиксации, эффективно восстанавливая ранее сжатые сосуды.

Благополучие суставов

Связки играют важнейшую роль в стабилизации суставов во время движения. Однако чрезмерное давление на связки может привести к их повреждению, а такие последствия, как разрыв передней крестообразной связки (ПКС), чреваты серьезными последствиями для здоровья.

Исследования подтверждают, что изометрические упражнения, направленные на определенные группы мышц, позволяют эффективно снизить давление на конкретные связки.

Повышение спортивных результатов

Изометрические упражнения способствуют повышению силы в определенных фиксированных положениях. Эта уникальная способность обусловлена тем, что они позволяют избирательно активизировать определенные мышцы или группы мышц.

Приобретенная сила позволяет людям выдерживать физические нагрузки при занятиях спортом, физической культурой и повседневной деятельностью, что в конечном итоге повышает спортивные результаты и функциональные возможности.

Максимальная эффективность

Исследования, посвященные изучению пользы изометрических упражнений для здоровья сердца, показали впечатляющие результаты при минимальных затратах времени. Оказалось, что достаточно всего восьми минут на занятие, разделенных на четыре комплекса изометрических упражнений продолжительностью около двух минут каждый. Между сетами используются периоды отдыха от одной до четырех минут.

Для достижения положительных результатов необходимо выполнять эти упражнения всего три раза в неделю в течение трех недель. Благодаря такой эффективности изометрические упражнения легко вписываются даже в самые напряженные графики.

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Доказательства эффективности изометрии | Спортивный интерес
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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