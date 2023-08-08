Команда учёных США разработала препарат, позволяющий не ограничивать себя в пище и не набирать лишний вес.
Исследователи Техасского университета презентовали "таблетку от жира", которая стимулирует обменные процессы в организме.
Американские учёные утверждают, что с данной таблеткой можно есть что угодно и не толстеть. Препарат способствует расщеплению сахара и жира и снижает холестерин.
Пока препарат исследован только на мышах. Подопытные грызуны обильно питались, эффективно сжигали калории и не набирали лишний вес.
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