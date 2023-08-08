Доктор Ли: зуд в этой интимной зоне может быть предвестником двух видов рака

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Порой своевременное общение с врачом даже по самым деликатным вопросам имеет решающее значение для раннего выявления серьезных заболеваний.

Фото: https://pbs.twimg.com/

В медицине нет запретных или неудобных тем, особенно когда речь идет о симптомах, которые могут свидетельствовать об угрожающих жизни состояниях.

Например, вы можете постесняться обсудить с врачом зуд в области ягодиц. Однако, как предупреждает доктор Дебора Ли, такой зуд ниже позвоночника может быть предвестником рака анального канала или толстой кишки.

Рак анального канала — относительно редкая форма онкологического заболевания. Он диагностируется преимущественно у лиц старше 60 лет. Кроме того, по статистике, этот недуг в 7 раз чаще встречается у женщин. Одним из факторов риска развития этого заболевания является вирус папилломы человека (ВПЧ) — наиболее распространённый в мире вирус, передающийся половым путем, который может длительное время протекать бессимптомно.

К другим факторам риска развития рака анального канала относятся:

генетическая предрасположенность

хронические запоры

ожирение

возраст старше 50 лет

травмы и доброкачественные образования в анальной области

хронические заболевания

Кроме того, иногда зуд в этой области может свидетельствовать о раке толстой кишки. Это связано с тем, что данный вид рака часто приводит к частым походам в туалет или даже к диарее. Кроме того, кровь в стуле может быть признаком рака толстой кишки. Все эти факторы в совокупности раздражают чувствительную кожу вокруг ануса, вызывая зуд.

К другим симптомам колоректального рака относятся:

боль в животе

поражение прямой кишки

изменения в привычках кишечника

необъяснимая потеря веса

одышка

Безусловно, зуд в области ягодиц не всегда является поводом для немедленного обращения к онкологу. Существует множество других причин возникновения этого симптома: от пристрастия к острой пище до повышенного потоотделения или аллергии на гель для душа. Однако если зуд не прекращается, а других причин выявить не удается, рекомендуется не откладывая обратиться за помощью к врачу общей практики, отмечает "Экспресс-издание".

Рак горла считается более распространённой формой онкологического заболевания, также связанной с вирусом папилломы человека. Как правило, этот недуг чаще диагностируется у мужчин зрелого возраста.

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