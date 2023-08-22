Две ошибки, которые обычно совершают люди, желающие похудеть

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При обсуждении вопросов о похудении и диетах, врач и консультант по питанию Барбара Коваленко и диетолог Бриджит Макдональд выделили две важнейшие ошибки, которые совершают люди, желающие сбросить вес, пишет портал Shefinds.

Фото: theceomagazine.com

Ошибка №1: Пропуск приема пищи:

Несомненно, употребление меньшего количества калорий является ключевым фактором при похудении, однако пропуск приема пищи или длительные перерывы между приемами могут привести к негативным последствиям и даже навредить организму, что противоречит основной цели.

Врачи объясняют, что пропуск приема пищи и длительные перерывы между ними могут замедлить метаболизм.

Это происходит потому, что такие действия нарушают естественный метаболический ритм организма, заставляя его переходить в режим голодания, что в результате приводит к замедлению обмена веществ для экономии энергии. Последствия такого подхода могут быть катастрофичными, так как организм начинает аккумулировать запасы жировой ткани в случае повторения таких ошибок.

Ошибка №2: Хронический стресс на фоне диеты:

Еще одна распространенная ошибка, которую допускают люди, стремящиеся сбросить вес — это хронический стресс.

Нервное напряжение также оказывает негативное влияние на метаболизм человека. Причина в том, что гормон стресса — кортизол, стимулирует накопление жировых отложений.

Если человек находится в постоянном стрессовом состоянии, его вес не только стабилизируется, но также может начать увеличиваться. Врачи рекомендуют заниматься йогой и практиковать медитацию, чтобы бороться со стрессом, так как это поможет нормализовать уровень кортизола в организме.

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