Росконтроль провёл масштабную проверку производителей кофе и назвал лидеров качества

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Росконтроль провёл исследование растворимых кофе и назвал лучшие марки, среди которых лидером стал Jardin.

Фото: corp.wtcmoscow.ru

Этот напиток не только настоящий, но и безопасный для здоровья, ведь он является арабикой. Он заслуженно занял первое место.

Кроме него в число лучших также вошли марки Jacobs Monarch, Tchibo Exclusive и Nescafe Classic. Эти сорта кофе часто можно приобрести по акционным ценам со значительной скидкой.

Молотый кофе: Dallmayr, Davidoff, Paulig Classic и Egoiste

Если же вы предпочитаете молотый кофе, то лучшей маркой считается Dallmayr. Его уникальный вкус характеризуется долгим послевкусием, мягкими нотками, прекрасным ароматом и невысокой горчинкой.

По всем параметрам, включая содержание кофеина, этот бренд соответствует сорту арабика. Также высокие баллы получили марки Davidoff, Paulig Classic и Egoiste.

Растворимый или молотый: что лучше?



Исследование показало, что растворимый кофе может быть даже более качественным, чем молотый. Важно заметить, что в растворимом кофе содержится не меньше кофеина и полезных веществ, чем в обычных зернах.

Поэтому, выбирая между растворимым и молотым напитком, вы можете ориентироваться на свой вкусовой предпочтения и уровень удобства.

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