Врач-диетолог рассказала о продуктах, которые помогают справиться со стрессом

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокая тревожность свойственна большинству жителей мегаполисов. Но не отчаивайтесь! В борьбе со стрессом существуют эффективные помощники — продукты, богатые витамином B12, как сообщают "Кубанские новости".

Фото: "Vegetables in Whole Foods Market" by Masahiro Ihara is licensed under CC BY 2.0.

Витамин B12: значимость и источники

Марина Сорокина, опытный врач-диетолог, подчеркивает, что витамин B12 является одним из важнейших элементов для организма человека. Он содержится преимущественно в мясных продуктах, таких как:

птица,

свинина,

говядина,

рыба,

молочные продукты.

Ежедневно нам необходимо небольшое количество этого витамина — всего около 3 микрограммов. Давайте рассмотрим три наиболее значимых источника витамина B12:

1. Печень

Печень является настоящей сокровищницей витамина B12. В зависимости от типа мяса, его содержание может различаться. Например, в говяжьей печени содержится 70 мкг на 100 г, в утиной — 54 мкг, в свиной — 30 мкг, в печени индейки — 28 мкг, а в куриной — 16,5 мкг. Приправьте печень ароматными травами, и вы получите не только полезное, но и вкусное блюдо.

2. Морепродукты

Морепродукты — это не только богатый источник витамина B12, но и других полезных веществ, таких как витамины А, В, С, D, минералы магний, кальций, фосфор, цинк, железо, а также йод. Рыба и морепродукты считаются важным компонентом здорового рациона, и витамин B12 в их составе способствует укреплению нервной системы и повышению жизненного тонуса.

3. Скумбрия

Скумбрия — рыба с нежным мясом и приятным вкусом. Она также является отличным источником витамина B12. В 100 г этой запеченной рыбы содержится 19 мкг витамина B12. Попробуйте добавить её в свой рацион, и вы почувствуете прилив энергии и бодрости.

Вегетарианцы и витамин B12

Марина Сорокина обратила внимание, что продукты растительного происхождения не содержат витамина B12. Поэтому вегетарианцам рекомендуется принимать синтезированный витамин B12 в виде добавок, чтобы обеспечить оптимальное функционирование своего организма.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Спокойствие за минуту! Топ-10 продуктов, после которых нервная система как новая