Высокая тревожность свойственна большинству жителей мегаполисов. Но не отчаивайтесь! В борьбе со стрессом существуют эффективные помощники — продукты, богатые витамином B12, как сообщают "Кубанские новости".

Фото: "Vegetables in Whole Foods Market" by Masahiro Ihara is licensed under CC BY 2.0.