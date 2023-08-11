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Напитки, которые ускоряют процесс похудения - диетологи

2:26
Здоровье

Диетологи Вандана Шет и Триста Бест представляют список лучших напитков, которые помогают тем, кто хочет избавиться от лишнего веса.

Напитки, которые ускоряют процесс похудения - диетологи
Фото: static.toiimg. com/photo/69385334.cms

Эти напитки не только вкусные, но и максимально полезные для здоровья, согласно сообщению "Кубанских новостей".

1. Зеленый чай: Разгон метаболизма после тренировок

Зеленый чай считается одним из лучших средств для сжигания жиров. Рекомендуется употреблять его после похода в спортзал или выполнения физических упражнений. Катехины, содержащиеся в зеленом чае, способствуют ускорению обмена веществ, что помогает сбросить килограммы.

2. Белый чай: Восстановление метаболических процессов

Белый чай стоит в одном ряду со своим зеленым "собратом". Пить его также рекомендуется для стимуляции метаболизма и нормализации обменных процессов в организме. Помимо своих полезных свойств, белый чай способствует снижению веса.

3. Имбирный чай, матча и молочный улун: Окисление жиров и снижение отеков

Имбирный чай, матча и молочный улун содержат катехины, которые активно способствуют окислению жиров в организме. Кроме того, имбирный чай известен своими свойствами снижения отеков и снижения рисков воспалительных процессов.

Однако стоит помнить, что простое потребление этих напитков не достаточно для успешного снижения веса. Важно учесть комплексный подход, включающий правильное и полезное питание, а также регулярную физическую активность. Только при соблюдении всех этих аспектов можно достичь замечательных результатов и получить прекрасную физическую форму.

Важно помнить, что успешное похудение — это не только снижение веса, но и улучшение общего состояния здоровья. Поэтому перед началом программы похудения рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы определить индивидуальные потребности и разработать подходящий план, который будет учитывать особенности каждого человека.

Индивидуальность в подходе к похудению также связана с физической активностью. Различные виды тренировок и упражнений могут подходить разным людям в зависимости от их физической подготовки, предпочтений и состояния здоровья.

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НАПИТКИ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ - ТОП 5 САМЫХ ЛУЧШИХ НАПИТКОВ ❤
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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