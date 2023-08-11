Елена Малышева рассказала об опасных диетах

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Безглютеновая диета стала популярным способом похудения, но стоит ли прибегать к ней без размышлений?

Фото: radiokp.ru

Телеврач Елена Малышева в программе "Жить здорово!" на Первом канале предупредила о возможных опасностях этой диеты.

Некоторые исследования показывают, что безглютеновая диета может быть связана с повышенным риском онкологических заболеваний.

Кетодиета: мифы и реальность

Еще одним популярным выбором среди диет — кетодиета. Она предполагает употребление продуктов с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров.

Врач Андрей Продеус отмечает, что изначально эту диету разрабатывали для детей с эпилепсией. Она способна снижать судороги, однако для похудения она не является эффективным решением. Человек за 6 недель теряет всего 2 килограмма, и при этом возникают опасности для здоровья.

Употребление большого количества жиров может привести к атеросклерозу, а отсутствие клетчатки может повысить холестерин и даже спровоцировать развитие рака.

Диета Дюкана: подводные камни

Диета Дюкана, названная третьей опасной диетой, может привести к серьезным последствиям для организма. Употребление продуктов, богатых белками, может вызвать недостаток витаминов и микроэлементов, что негативно скажется на ЖКТ и сердечно-сосудистой системе.

Кроме того, возможны гормональные нарушения, что представляет угрозу для здоровья.

Здоровое похудение: советы специалистов

Вместо экстремальных диет, которые могут нанести вред здоровью, врачи рекомендуют здоровый и уравновешенный подход к похудению.

Важно употреблять разнообразные продукты, богатые витаминами и минералами. Контролируйте размер порций и отказывайтесь от чрезмерного употребления жиров и сладостей.

Регулярные физические упражнения также способствуют снижению веса и улучшению общего состояния организма.

Выбор диеты — это серьезный шаг, который может повлиять на ваше здоровье. Безглютеновая диета, кетодиета и диета Дюкана могут представлять риски для организма.

Перед принятием решения о похудении, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом или диетологом.

Помните, что правильный и умеренный подход к питанию и физической активности — залог вашего здоровья и успешного похудения.

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