"Синдром экономкласса": туристов предупредили о тромбозе глубоких вен

Переполненные аэропорты, длинные очереди на регистрацию, узкие кресла и задержки в долгих перелетах — всё это приводит к долгим периодам сидения и стояния на месте. Но такой образ жизни во время отпуска может привести к смертельному заболеванию — тромбозу глубоких вен, также известному как "синдром экономкласса".

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Это доказали ученые из разных стран мира, проведя несколько исследований. Одно из них опубликовано в Медицинском журнале Новой Англии. Их последние наблюдения показали, что у туристов, проводящих в самолетах более 6 часов в неподвижном положении, резко повышается вероятность развития тромбоза глубоких вен (ТГВ), сообщило британское издание The Sun.

Тромбоз глубоких вен — это образование тромба внутри вены, который способен привести к летальному исходу. Обычно тромбоз поражает ноги, но иногда он может перейти в легкие и вызвать эмболию легочной артерии, что также представляет серьезную угрозу жизни. Синдром экономкласса чаще всего проявляется у пассажиров, занимающих места в задней части авиалайнера, где обычно ограниченное пространство. Однако медики предупреждают, что риск развития ТГВ может возникнуть у путешественников, независимо от места в салоне, если речь идет о дальних перелетах.

Длительное сидение, отсутствие движения и ограниченное пространство на борту приводят к сдавливанию кровеносных сосудов и застою крови, что способствует образованию тромбов. Низкое давление и влажность воздуха также увеличивают риск. Возможность развития ТГВ усиливают следующие факторы:

высокий индекс массы тела (ИМТ);

возраст;

история хирургических вмешательств;

применение противозачаточных препаратов;

заместительная гормональная терапия;

наличие онкологических заболеваний.

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