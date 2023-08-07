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"Синдром экономкласса": туристов предупредили о тромбозе глубоких вен

Здоровье

Переполненные аэропорты, длинные очереди на регистрацию, узкие кресла и задержки в долгих перелетах — всё это приводит к долгим периодам сидения и стояния на месте. Но такой образ жизни во время отпуска может привести к смертельному заболеванию — тромбозу глубоких вен, также известному как "синдром экономкласса".

"Синдром экономкласса": туристов предупредили о тромбозе глубоких вен
Фото: https://news.myseldon.com/

Это доказали ученые из разных стран мира, проведя несколько исследований. Одно из них опубликовано в Медицинском журнале Новой Англии. Их последние наблюдения показали, что у туристов, проводящих в самолетах более 6 часов в неподвижном положении, резко повышается вероятность развития тромбоза глубоких вен (ТГВ), сообщило британское издание The Sun.

Тромбоз глубоких вен — это образование тромба внутри вены, который способен привести к летальному исходу. Обычно тромбоз поражает ноги, но иногда он может перейти в легкие и вызвать эмболию легочной артерии, что также представляет серьезную угрозу жизни. Синдром экономкласса чаще всего проявляется у пассажиров, занимающих места в задней части авиалайнера, где обычно ограниченное пространство. Однако медики предупреждают, что риск развития ТГВ может возникнуть у путешественников, независимо от места в салоне, если речь идет о дальних перелетах.

Длительное сидение, отсутствие движения и ограниченное пространство на борту приводят к сдавливанию кровеносных сосудов и застою крови, что способствует образованию тромбов. Низкое давление и влажность воздуха также увеличивают риск. Возможность развития ТГВ усиливают следующие факторы:

  • высокий индекс массы тела (ИМТ);
  • возраст;
  • история хирургических вмешательств;
  • применение противозачаточных препаратов;
  • заместительная гормональная терапия;
  • наличие онкологических заболеваний.

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Чем опасен нелеченный тромбоз?
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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