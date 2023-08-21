Диетолог Дмитриева рассказала о продуктах, которые могут увеличивать риск онкологии

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Забота о здоровье — это важное и ответственное решение каждого человека. Правильное питание играет ключевую роль в поддержании организма в отличной форме.

Фото: "Fruit store" by wiennat is licensed under CC BY-SA 2.0.

В этой статье врач-диетолог Оксана Дмитриева расскажет о продуктах, которые, по ее мнению, могут стать провоцирующими факторами для развития раковых клеток и различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Группа 1: продукты из переработанного мяса

Первая группа продуктов, на которую следует обратить внимание, — это продукты из переработанного мяса, такие как колбаса, сосиски и котлеты. Исследования ученых показывают, что при ежедневном употреблении всего 50 грамм колбасы вероятность развития онкологических заболеваний толстого кишечника увеличивается на 18%.

Кроме того, красное мясо может способствовать развитию целых 12 видов рака.

Группа 2: овощи массового производства

Тепличные овощи, такие как свёкла, морковь, огурцы и помидоры, можно найти на прилавках магазинов круглый год. Однако стоит помнить, что для их выращивания часто используются химические удобрения.

Группа 3: кондитерские изделия

Кондитерские изделия, такие как печенье, кексы и пряники, могут быть опасны, т. к. для увеличения срока хранения содержат огромные дозы консервантов.

Будьте внимательны к питанию, и организм ответит вам здоровьем и бодростью!

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