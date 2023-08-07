Врач: длительный стресс ведет к изнеможению

В то время как краткосрочное напряжение может даже оказаться полезным для организма, постоянное воздействие стресса ведет к его изнеможению.

Фото: litora.jp

Этот аспект был проанализирован доктором медицинских наук и неврологом Натальей Шиндряевой в ходе беседы с "Вечерняя Москва".

По словам доктора, в период стресса надпочечники активируют выработку адреналина, способствуя стимуляции иммунной системы. Однако при продолжительном воздействии этот процесс начинает негативно влиять на сердечно-сосудистую систему:

возрастает артериальное давление,

ухудшается упругость сосудов,

сердечная деятельность подвергается перегрузке.

При этом, в то время как здоровые люди способны быстро восстановить равновесие, у лиц, страдающих заболеваниями, могут возникнуть серьезные проблемы.

"У людей, имеющих хронические заболевания или предрасположенность к гипертонической болезни, избыточной массе тела, сахарному диабету, выброс адреналина провоцирует осложнения. Как говорится, где тонко, там и рвется", — подчеркнула Шиндряева.

Специалист также призвала общество не пренебрегать проблемой депрессии. Доктор наук подчеркнула, что это не просто плохое настроение, а серьезный диагноз, который может быть успешно обработан только квалифицированными специалистами — врачами-психиатрами или психотерапевтами, а не психологами.

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