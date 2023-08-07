Кардиолог Степанов назвал продукты, защищающие от тромбов

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сергей Степанов, кардиолог, раскрыл секреты продуктов, способствующих разжижению крови и защите от тромбов и варикоза. Об этом сообщает "Кубанские новости".

Фото: damion.club

Он выделил несколько продуктов, которые помогают нормализовать состояние крови, особенно рекомендуя увеличить потребление ягод, таких как крыжовник или малина, ведь они обладают высоким содержанием салициловой кислоты. Особенно важно употреблять эти ягоды в холодное время года, когда они способны приносить максимальную пользу.

Еще одним ценным подарком природы является имбирь, обладающий многочисленными полезными свойствами для организма. Он помогает стабилизировать уровень сахара в крови, улучшает обмен веществ и способствует успешному лечению простудных заболеваний. Кроме того, имбирь снижает вязкость крови, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Кайенский перец также является незаменимым союзником здоровья, ведь он содержит капсаицин — вещество, способствующее активному кровообращению и свободному протеканию крови по всем органам человека.

Для эффективного снижения вязкости крови стоит обогатить свой рацион овощами, такими как:

помидоры,

баклажаны,

свекла,

огурцы,

капуста, включая квашеную капусту.

Берегите свой организм, не перегружайте его тяжёлой пищей. Отдавайте предпочтение свежим фруктам, таким как сливы, абрикосы и разнообразным цитрусовым, вроде лимонов и апельсинов. Они богаты аскорбиновой кислотой, которая содействует разжижению крови и укреплению вашего здоровья.

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Какие ПРОДУКТЫ защищают от ТРОМБОВ? | Доктор 24