Головокружение при вставании может являться признаком серьёзного заболевания

0:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онкологи выделили незаметные признаки рака легких, о чём сообщает Express.

Фото: primamedia.ru

Рак лёгких, занимающий второе место по распространённости в мире, часто скрывается за ничего не значащими симптомами. Эксперты из Cancer Research UK поделились с Express информацией о том, что это за симптомы. Головокружение при вставании или необъяснимая тошнота как раз могут сигнализировать о раке лёгких.

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