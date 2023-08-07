Онкологи выделили незаметные признаки рака легких, о чём сообщает Express.
Рак лёгких, занимающий второе место по распространённости в мире, часто скрывается за ничего не значащими симптомами. Эксперты из Cancer Research UK поделились с Express информацией о том, что это за симптомы. Головокружение при вставании или необъяснимая тошнота как раз могут сигнализировать о раке лёгких.
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