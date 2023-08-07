Токсиколог Михаил Кутушов проинформировал о взаимосвязи стрессовых ситуаций с функционированием кишечника.
По словам кандидата медицинских наук, любое душевное переживание крайне негативно сказывается на процессах пищеварения, пишет "Мослента".
При стрессе организм выделяет такие гормоны как кортизол и адреналин. В результате появляются дискомфорт в области живота и проблемы со стулом, резюмировал Кутушов.
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