Врач-гериатр призвала молодых москвичей уделять здоровью больше внимания

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Курение, несомненно, является одним из основных факторов, ускоряющих процесс преждевременного старения. Отказ от вредных привычек и поддержание здоровья необходимо практиковать смолоду. В интервью ТАСС Надежда Рунихина, специалист-гериатр Департамента здравоохранения г. Москвы, рассказала о том, как павильоны "Здоровой Москвы" помогают жителям города в этом.

Фото: kp.ru

В настоящее время специалисты ЗМ занимаются изучением гериатрических синдромов, темпов старения и факторов риска, приводящих к развитию различных возрастных заболеваний и преждевременному старению. Эти данные имеют большое значение, особенно для молодых людей, у которых есть возможность избежать проблем со здоровьем в будущем.

Так, курение способно вызывать атеросклероз, онкологические и респираторные заболевания. Курение является одним из серьёзнейших факторов риска преждевременного старения.

Павильоны ЗМ ориентированы не только на пожилых людей, но и на жителей среднего возраста, особенно старше 30 лет. Такой подход связан с утверждением, что фундамент здоровья в более зрелом возрасте закладывается смолоду. Факторы риска, такие как повышенное артериальное давление, уровень холестерина, глюкозы и другие заболевания, должны выявляться заранее, и ответственность за это лежит на самих людях.

Подчеркивая важнейшую роль профилактических мероприятий, комплексных обследований, регулярных скринингов и вакцинации, Рунихина утверждает, что они играют важнейшую роль в предотвращении возрастных заболеваний. Она настоятельно рекомендует всем жителям Москвы воспользоваться возможностью и пройти экспресс-обследование в павильонах ЗМ.

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