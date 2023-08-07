Отличить рак кишечника от менее опасных заболеваний можно по одному симптому. Об этом рассказал хирург-онколог, колопроктолог Аркадий Беджанян в беседе с aif.ru.
По словам врача, симптомы рака кишечника, как правило, никуда не уходят и даже усиливаются, несмотря на использование каких-либо мазей, препаратов. Если в организме запущен злокачественный процесс, то состояние человека только ухудшается, а боли усиливваются.
Небольшие повторяющиеся потери крови, которые проявляются железодефицитной анемией, — самый опасный симптом, который нельзя игнорировать, пояснил доктор.
Ранее онколог Дебора Ли назвала первый симптом трёх видов рака.
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