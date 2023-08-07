Онколог Беджанян: рак кишечника помогут отличить от обычного расстройства повторяющиеся потери крови

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отличить рак кишечника от менее опасных заболеваний можно по одному симптому. Об этом рассказал хирург-онколог, колопроктолог Аркадий Беджанян в беседе с aif.ru.

Фото: https://www.roswellpark.org/

По словам врача, симптомы рака кишечника, как правило, никуда не уходят и даже усиливаются, несмотря на использование каких-либо мазей, препаратов. Если в организме запущен злокачественный процесс, то состояние человека только ухудшается, а боли усиливваются.

Небольшие повторяющиеся потери крови, которые проявляются железодефицитной анемией, — самый опасный симптом, который нельзя игнорировать, пояснил доктор.

Ранее онколог Дебора Ли назвала первый симптом трёх видов рака.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Рак толстой кишки - симптомы и признаки рака толстой кишки